Rugby, la Benetton Treviso cede alla distanza con Leinster nell’ultima di Champions Cup (Di sabato 18 gennaio 2020) Lotta alla pari per un tempo, meriterebbe un vantaggio che – però – non arriva per la Benetton Treviso contro il Leinster nella sesta giornata di Champions Cup che gli ospiti vincono per 0-18. Così i veneti non sfruttano il miglior momento del match e quando gli irlandesi alzano il livello per Barbini e compagni le cose si complicano e i dubliners possono scappare via. Parte subito molto bene la Benetton Treviso, che fin da subito spinge e con un paio di falli degli irlandesi si trova sui cinque metri e la solita maul fa guadagnare metri, ma un errore di Keatley e nulla di fatto. Insistono i padroni di casa, ma ancora un errore ferma la spinta Benetton. Quando però Leinster è palla in mano gli viene strappata da Marco Barbini che obbliga al tenuto e ancora Treviso a spingere. Dubliners fallosi, ancora una touche, maul, poi Tebaldi cerca di sorprendere Leinster, ma viene ... Leggi la notizia su oasport

