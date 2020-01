Rozzano, uccise il suocero che aveva abusato della figlia: il killer condannato a 20 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato l’uomo di 35 anni che nel febbraio del 2019 ha ucciso a colpi d’arma da fuoco l’ex suocero accusato di aver abusato della nipotina, ovvero della figlia del killer. condannato anche il complice che lo accompagnò sul luogo dell’omicidio in scooter a Rozzano, nel Milanese: per lui gli anni di carcere sono 18. È stato condannato a 20 anni di carcere nel processo con rito abbreviato l’uomo che ha sparato, uccidendolo, all’ex suocero che era accusato di aver abusato della figlia. Teatro del delitto avvenuto nel febbraio del 2019, il comune di Rozzano, alle porte di Milano. Con il 35enne anche un complice, un uomo di 27 anni che nel febbraio dello scorso anno lo accompagnò sul luogo del delitto in scooter: quest’ultimo è stato condannato a 18 anni di carcere. Il gup Aurelio Barazzetta ha riconosciuto le attenuanti ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Rozzano, uccise il suocero che aveva abusato della figlia: il killer condannato a 20 anni - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Milano, uccise il suocero dopo abusi su bimba: 20 anni al killer #rozzano - DavideRonni : RT @SecolodItalia1: Omicidio di Rozzano, uccise il suocero per vendicare gli abusi su sua figlia: condannato a 20 di carcere -