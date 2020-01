Rosa Bazzi, la relazione con l’ergastolano è una fake news. Sulla strage di Erba ancora tanti punti oscuri (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha suscitato molto scalpore la notizia del presunto ergastolano con cui Rosa Bazzi avrebbe intrattenuto una relazione amoRosa in carcere. La moglie di Olindo Romano, ritenuta responsabile assieme al marito della strage di Erba in cui furono assassinati Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. … L'articolo Rosa Bazzi, la relazione con l’ergastolano è una fake news. Sulla strage di Erba ancora tanti punti oscuri NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

