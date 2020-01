Roma, Fonseca non si nasconde: “Volevo Politano, siamo su altri profili. Spinazzola gioca” (Di sabato 18 gennaio 2020) L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha presentato il match di domenica 19 gennaio contro il Genoa ed è partito subito con una sorpresa, rivelando i nomi di chi sostituirà gli assenti di Florenzi e Kolarov: "Giocheranno Spinazzola e Santon". A proposito del mercato ha affermato: "È vero che mi sarebbe piaciuto avere in squadra Politano, ma mi fido dei miei dirigenti". Leggi la notizia su fanpage

AlfredoPedulla : #Januzaj, contatti con la #Roma dopo pranzo. Piace a #Fonseca, valutazione 15 milioni, possibile anche in prestito con diritto di riscatto - SkySport : ? #UltimOra #Roma ?? #Fonseca: 'Domani #Spinazzola e #Santon in campo dal 1' ?? Sostituiranno #Florenzi e #Kolarov, n… - SkySport : ? #UltimOra #Roma ?? #Fonseca: 'Volevo #Politano per sostituire #Zaniolo ?? #Spinazzola è pronto, si è allenato bene'… -