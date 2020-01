Roma e le Euro 6 - Valori oltre i limiti anche nel quarto giorno di stop (Di sabato 18 gennaio 2020) anche nella quarta giornata di blocco totale del traffico per le auto diesel sono state ben 11 su 13 le centraline che hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti a Roma. Venerdì 17, infatti, l'emergenza smog non ha accennato a fermarsi, confermando che le misure del Campidoglio all'interno della cosiddetta "Fascia verde" non hanno ridotto in maniera tangibile l'inquinamento della capitale, come previsto dai dati.A Tiburtina 15 giorni su 17 oltre i limiti. Nello specifico, l'Arpa ha registrato concentrazioni di Pm10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo nelle centraline di Arenula (51, -9 rispetto al 16 gennaio), Bufalotta (62, -7), Cavaliere (55, +5), Cinecittà (59, -10), Cipro (52, -7), Fermi (51, -11), Francia (54, -5), Magna Grecia (59, -11), Preneste (64, invariata), Tiburtina (70, -12) e Villa Ada (55, +3). Come si può vedere dai rilevamenti, in ... Leggi la notizia su quattroruote

