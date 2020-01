Rocco Papaleo: «Torino mi ha conquistato. Se arrivi da Roma, ti sembra il paradiso terrestre» (Di sabato 18 gennaio 2020) Dalla Basilicata a Torino. Lo showman Rocco Papaleo ha lasciato la sua città d’origine Maratea per trasferirsi in Piemonte nel 2017. E chissà che il ‘viaggio’ compiuto dall’attore classe 1958 non venga replicato dalla palma della Capitale Europea della Cultura, che quest’anno è toccata a Matera. Non sono pochi i torinesi e (i trapiantati sotto la Mole tipo Papaleo) a sognare che la prossima candidatura interessi il capoluogo noto per la sua raffinatezza architettonica. «Per me la città avrebbe tutte le carte in regola. Dipende anche da cosa si vuol premiare. Credo che la scelta di Matera sia stata anche un incentivo, la città individuata come un simbolo della rinascita del sud. Torino è già una capitale della cultura», ha spiegato l’attore, impegnato in questi giorni con lo spettacolo «Coast To Coast», a Il Corriere della sera. Rocco Papaleo: «Torino mi ... Leggi la notizia su urbanpost

HuffPostItalia : Rocco Papaleo: 'Se arrivi da Roma, Torino ti sembra il paradiso terrestre' - carlodesdorides : RT @HuffPostItalia: Rocco Papaleo: 'Se arrivi da Roma, Torino ti sembra il paradiso terrestre' - dalbertiv : RT @HuffPostItalia: Rocco Papaleo: 'Se arrivi da Roma, Torino ti sembra il paradiso terrestre' -