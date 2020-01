Roccapiemonte, bonifica opificio incendiato: il sindaco scrive al ministro dell’Ambiente (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano informa di aver inviato una lettera – comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per portare all’attenzione tutto quanto si è verificato dal giorno (sabato 21 dicembre 2019) dell’incendio sviluppatosi all’interno dell’azienda Multitask Service in via Piedirocca a Roccapiemonte, delle ordinanze sindacali emesse e dell’attuale condizione ambientale nell’area cittadina interessata dal rogo. Con questa missiva il sindaco informa il Ministero anche della necessita’ che al piu’ presto i responsabili dell’azienda provvedano alla messa in sicurezza e la bonifica, ricordando che lo stesso Ministero e’ l’unico organo che può disporre eventuali interventi sostitutivi in danno ai proprietari/utilizzatori dell’opificio. L'articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

