RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: che cosa successe all'andata? Live score (Di sabato 18 gennaio 2020) RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: la Diretta gol Live score delle partite in programma oggi, sabato 18 gennaio 2020, valide per la 20giornata del Campionato. Leggi la notizia su ilsussidiario

sportli26181512 : #Cagliari, Maran: 'Il sesto posto è la nostra vera dimensione': Il tecnico dei sardi: 'Abbiamo infilato 13 risultat… - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in tv: gli orari: I biancocelesti per sognare ancora, la Sampdoria per trov… - per_sfizio : #Buongiorno ?? #TotoPerSfizio?? Oggi terzo sabato del mese. Entro le 15:00 di oggi 18 gennaio mi dovete dare i… -