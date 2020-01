Rissa in discoteca tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo: ecco cosa è successo (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono tempi duri quelli per l’amicizia che univa Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo. Dopo essere state indivisibili durante la vicenda Mark Caltagirone, le due adesso non si possono vedere. Tutto sarebbe stato scaturito dalla presunta avventura di una notte che Selvaggia avrebbe avuto con l’ex fidanzato, vero questa volta, di Eliana. Il condizionale è d’obbligo, perché in questa torbida vicenda, una afferma e l’altra nega. ecco le parole della Michelazzo risalenti a qualche sera fa: Purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private, ma sono obbligata a farlo. Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata col mio ex fidanzato Daniele Dopo queste dichiarazioni si è scatenato il putiferio, tra chat rese pubbliche, smentite e accuse si è consumato il dramma Roma/Michelazzo. Il vero problema è che le due non si sono ... Leggi la notizia su trendit

