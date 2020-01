Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel (Di sabato 18 gennaio 2020) Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati dopo tre anni insieme È finita la relazione tra Rihanna e Hassan Jameel. Lo ha rivelato in esclusiva Us Weekly. Non si conoscono per il momento i motivi della rottura ma secondo una fonte la separazione è avvenuta in maniera pacifica. Nessun astio o rancore né da parte … L'articolo Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

