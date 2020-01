Rigopiano tre anni dopo: tra dolore, ricordi e domande senza risposta (Di sabato 18 gennaio 2020) Farindola, mercoledì 18 gennaio 2017, erano le ore 17 quando a seguito di una terza scossa tellurica, una valanga da 120mila tonnellate si staccava dalla montagna per scendere a valle a una velocità di 120 km/h, sradicando alberi, rocce e perfino un hotel; il Rigopiano spostandolo di 10 metri più avanti. 29 persone persero la vita mentre 11 sopravvissero, ma ancora oggi portano con loro i segni di quei drammatici giorni. Sì, giorni, perché le operazioni di soccorso non arrivarono in tempo e le cause sono state molteplici. Neve, incredulità… ci sono voluti circa 10 giorni per mettere fine al recupero di superstiti e non. Da allora, oltre al dolore del lutto, i parenti delle vittime e i sopravvissuti chiedono verità e giustizia. Oggi la terza commemorazione sul luogo del disastro. L’allerta neve, le scosse e la valanga L’inverno 2017 è stato uno dei più freddi per tutta la ... Leggi la notizia su thesocialpost

