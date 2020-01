Rigopiano, sopravvissuto alla valanga: “Sempre un grande dolore”, perse la sorella e per 5 giorni aiutò i soccorsi (Di sabato 18 gennaio 2020) Un solo minuto ha consentito che si salvasse, uscendo prima che la valanga si abbattesse sull’hotel, provocando distruzione e morte. Fabio Salzetta, ex dipendente dell’hotel Rigopiano, è stato il primo ad essere individuato dai soccorritori. Nonostante lo shock e il freddo, è rimasto lì per 5 giorni per aiutare nelle ricerche, perché conosceva alla perfezione quel posto e perché sotto le macerie c’era sua sorella, poi trovata morta nel giorno del suo 31° compleanno. A tre anni da quella tragedia, si definisce miracolato e dice che tutti i giorni “c’è sempre un grande dolore“. Fabio non si sottrae alle domande dei giornalisti nel giorno della commemorazione della tragedia. Con tono pacato, ricorda quegli istanti terribili: “Sono stati cinque giorni infiniti e vivevo giorno per giorno nella speranza di trovare più gente viva ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

