Rigopiano, la commemorazione tre anni dopo la strage. Bonafede: “Lo Stato chiede scusa. Scrivere leggi per evitare tragedie” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tre anni dopo la tragedia dell’hotel Rigopiano, travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio del 2017, il Comitato delle vittime ha organizzato una cerimonia di commemorazione in cui è intervenuto anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Rappresento uno Stato che vuole dire ai familiari che è al loro fianco e lo sarà sempre, che chiederà scusa ogni volta che ci sarà da chiedere scusa per non aver avuto la capacità di difendere le vite e proteggere i loro familiari – ha detto il ministro a margine della cerimonia al palazzetto dello sport di Penne, che all’epoca fu la sede operativa dei soccorsi- Lo Stato ha il dovere istituzionale e morale di dare giustizia, sapendo che quella verità non riporterà indietro figli, madri, padri e fratelli morti tre anni fa”. Nell’albergo di Farindola, in provincia di Pescara, c’erano 40 persone – ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Tragedia Rigopiano - commemorazione 3° anniversario con il ministro Bonafede : Pescara - Il terzo anniversario della Tragedia di Rigopiano sarà ricordato sabato 18 gennaio a Penne e vedrà la partecipazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'evento commemorativo preparato dai familiari delle 29 vittime del resort e da vari gruppi, oltre che dal comitato nazionale "Noi non dimentichiamo", prevede il raduno alle ore 10, davanti al totem dell'hotel Rigopiano, dove si terrà un ...

