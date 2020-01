Rigopiano, il cuoco sopravvissuto: “Viviamo ancora l’incubo, da allora mai più in vacanza” (Di sabato 18 gennaio 2020) sopravvissuto alla tragedia dell’hotel con moglie e figli, il cuoco pescarese Giampiero Parete parla al Messaggero: “Siamo in terapia da uno psicologo. I miei bimbi amavano la neve, ora la temono. Viviamo nel buio”. E domani sarà a Rigopiano per partecipare alla messa in ricordo delle 29 vittime, in occasione dei tre anni dalla tragedia: Sono passati ormai tre anni da quel drammatico giorno, ma Giampiero Parete vive “ancora nel buio” di quegli istanti. Lui è il cuoco sopravvissuto insieme alla moglie Adriana e ai figli Ludovica e Gianfilippo, di 9 e 11 anni alla tragedia dell’hotel Rigopiano, che ha causato la morte di 29 persone. L’uomo ha deciso di raccontare la sua storia in un libro: “Da tutto quello che è successo spiega – ho imparato quanto è difficile svegliarsi ogni mattina oppressi dall’obbligo di ringraziare Dio, spaventati dalla prospettiva di incrociare lo ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Rigopiano, il cuoco sopravvissuto: “Viviamo ancora l’incubo, da allora mai più in vacanza” - Notiziedi_it : Rigopiano, il cuoco sopravvissuto: «Viviamo ancora l’incubo, da allora mai più in vacanza» - StefyTracy96 : RT @Manuel_Real_Off: Un triste anniversario e la rabbia perché ancora non si conosce la verità! ?????? -