Rigopiano, famiglia di una vittima: “Sia fatta giustizia, l’obiettivo è lasciare i riflettori accesi” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Il nostro obiettivo è lasciare i riflettori accesi su questo dramma, affinché giustizia sia fatta“: dicono all’ANSA i familiari di Alessandro Riccetti, il receptionist ternano morto a 33 anni a causa della valanga di Rigopiano. La madre Antonella Maria, gli zii e i cugini di Alessandro hanno partecipato alle celebrazioni a Farindola per ricordare le 29 vittime della tragedia. Presente anche l’assessore al Welfare, Servizi sociali e solidarietà del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti. “La recente archiviazione del procedimento nei confronti di 22 indagati nell’inchiesta ha provocato in noi rabbia e dispiacere. Tutti dovrebbero sapere cosa fa, o in questo caso non fa, lo Stato italiano. Ma siamo fiduciosi che il procedimento principale possa proseguire in modo spedito e permettere che venga fatta giustizia. La nostra battaglia proseguirà fino ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

