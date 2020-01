Richiami alimentari: allarme contaminazione per questa marca di uova (Di sabato 18 gennaio 2020) È stato pubblicato oggi sul sito del Ministero della Salute, un richiamo dal mercato per questo prodotto dannoso e a cui fare attenzione quando si fa la spesa Supermercato, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/lo-shopping-business-al-dettaglio-1165437/) Il Ministero della Salute, con un avviso sul sito, ha informato i cittadini di aver ritirato alcuni lotti di uova fresche da allevamento all’aperto perché vi era un rischio microbiologico al loro interno. Secondo quanto scritto sull’avviso il produttore dell’alimento incriminato è l’Azienda Agricola Oliviero Claudio con sede a Monasterolo di Savigliano, precisamente in provincia di Cuneo in via Rigrasso 9. LEGGI ANCHE–> Richiamo prodotti alimentari, allerta surgelati, rischio ritiro I lotti ritirati hanno il marchio ‘Galantuomo’ e sono cinque: 1A130120, ... Leggi la notizia su chenews

