Richard Jewell: la storia vera alla base del film di Clint Eastwood (Di sabato 18 gennaio 2020) Per il suo ultimo film, Clint Eastwood ha raccontato la storia vera di Richard Jewell, che nel 1996 fu accusato ingiustamente di essere un attentatore. Richard Jewell, il nuovo film diretto da Clint Eastwood, racconta la storia vera di un addetto alla sicurezza che è stato ingiustamente accusato di aver compiuto un attentato durante i Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Il film si basa su un articolo di Vanity Fair scritto da Marie Brenner e sul libro The Suspect di Kent Alexander, che era stato coinvolto nelle indagini, e da Kevin Salwen del Wall Street Journal. Alcuni passaggi del film - di cui potete leggere la nostra recensione di Richard Jewell - sono però stati particolarmente criticati come il ritratto della giornalista Kathy Scruggs e ... Leggi la notizia su movieplayer

