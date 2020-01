Richard Jewell: guai agli eroi insignificanti (Di sabato 18 gennaio 2020) Son stato a vedere il film Richard Jewell di Clint Eastwood. Credo sia un film da vedere perché ci aiuta a capire il perché del successo elettorale di un Trump o di Boris Johnson. La storia è quella relativa allo sventato attentato alle Olimpiadi di Atlanta. Il poliziotto che individuò la bomba e fece evacuare la zona evitando una strage, aveva la sfortuna di non avere il phisique du role dell’eroe: era bianco, maschio, onesto, cristiano, di mezza età, persino grassoccio. I media non potevano credere che lui potesse aver sventato l’attentato e lo incolparono di aver messo la bomba per poi prendersi il merito di aver sventato l’attentato. Accusa che poi si rivelò assolutamente falsa. Questo tipo di storie sono quelle raccontate da Eastwood, che da un po’ di tempo, dà voce all’America Profonda. Persone che per i media sono invisibili ed insignificanti, in ... Leggi la notizia su nextquotidiano

WeCinema : Week end al cinema: resistono i film delle Feste ma i titoli della settimana sono #JoJoRabbit, imperdibile favola n… - luanaima : RT @WeCinema: Week end al cinema: resistono i film delle Feste ma i titoli della settimana sono #JoJoRabbit, imperdibile favola nera sul na… - matteo_pel : In un mondo cinematografico di super eroi, Clint Eastwood preferisce gli eroi umani di tutti i giorni. Che storia,… -