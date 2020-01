Richard Jewell e l'attentato alle Olimpiadi di Atlanta. Cosa é successo (Di sabato 18 gennaio 2020) Usciti dal cinema questo weekend avrete voglia di sapere qualCosa di più su Richard Jewell, protagonista dell'omonimo ultimo film di Clint Eastwood. Ecco la cornice storica e la sequenza dei fatti di cui parla la pellicola. Le Olimpiadi di Atlanta Atlanta, capitale della Georgia, nel 1996 ospita la XXVI Olimpiade. È la quarta città statunitense ad ottenere dal Comitato olimpico internazionale un'assegnazione dei Giochi estivi, i primi ai quali partecipano come nazioni indipendenti tante ex-repubbliche dell'Urss (12 includendo la Russia). In programma dal 19 luglio al 4 agosto, è un'Olimpiade in versione gigante con oltre 10 mila atleti partecipanti. La capitale della Georgia ha battuto Atene che aspirava all'evento del centenario del 1896 e organizzerà invece i Giochi del 2004. L'attentato al Centennial Olympic Park Atlanta 1996 passa anche alla storia come una delle Olimpiadi funestate ... Leggi la notizia su gqitalia

WeCinema : Week end al cinema: resistono i film delle Feste ma i titoli della settimana sono #JoJoRabbit, imperdibile favola n… - luanaima : RT @WeCinema: Week end al cinema: resistono i film delle Feste ma i titoli della settimana sono #JoJoRabbit, imperdibile favola nera sul na… - matteo_pel : In un mondo cinematografico di super eroi, Clint Eastwood preferisce gli eroi umani di tutti i giorni. Che storia,… -