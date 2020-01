Ricevute le deleghe, Puzio rilancia: “Virtual tour, mestieri di strada, forum e sportello giovani” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Antonio Puzio, consigliere comunale dei “Moderati” e da pochi giorni titolare – per scelta del sindaco Mastella- delle deleghe al Turismo, alle Politiche Giovanili e all’Artigianato. “Innanzitutto ringrazio il Sindaco Clemente Mastella per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono stato spesso critico con l’amministrazione, oggi sono stato chiamato in campo e non potevo non rispondere: presente! Laddove ci siano i presupposti continuerò ad essere critico e sopratutto autocritico, come sono sempre stato. Mi sono state affidate tre deleghe importantissime e per questo mi sono già interfacciato con gli assessori Picucci ed Orlando per proseguire il buon lavoro da loro svolto fino ad oggi, sul fronte dell’artigianato, del turismo e delle politiche giovanili, proseguendo con celerità ed ... Leggi la notizia su anteprima24

