Ricette Detto Fatto, le barchette mortadella e pistacchio di Baleotti (Di sabato 18 gennaio 2020) Tra le nuove Ricette Detto Fatto la ricetta per fare le barchette mortadella e pistacchi, un piatto davvero delizioso e originale, una ricetta di Beniamino Baleotti. E’ un primo piatto diverso dai soliti, partiamo dal colore delle barchette, un rosso bellissimo, poi la salsa è una crema di pistacchi e per finire l’ottimo ripieno con la ricotta e la mortadella. Il risultato è una delle Ricette Detto Fatto da non perdere, un gusto originale. Non perdete questa e le altre Ricette del programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. LA RICETTA Detto Fatto DELLE barchette mortadella E pistacchio Ingredienti – Sfoglia: 300 g farina, 60 g rapa rossa, 2 uova grandi – Ripieno: 250 g mortadella, 100 g ricotta di pecora, 50 g parmigiano reggiano grattugiato, 50 ml panna, sale e pepe, noce moscata – Crema di pistacchi: 100 g pistacchi, 30 g parmigiano, 50 ml olio evo, 50 ml acqua, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

