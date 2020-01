Ricetta Geo, la torta di Sant’Antonio di Jouvenceaux di Giovanna Ruo Berchera (Di sabato 18 gennaio 2020) Giovanna Ruo Berchera a suggerire per le ricette Geo la Ricetta della di Sant’Antonio di Jouvenceaux. Un dolce con il ripieno di mele, una torta speciale, una crostata golosa perfetta per la colazione e la merenda ma non solo. Come sempre nel programma di Sveva Sagramola ogni giorno ci sono ricette buonissime ma anche semplici e veloci da realizzare, Questa volta una torta di mele davvero diversa dalle altre. Le mele le cuociamo e poi le versiamo nel guscio di pasta. Ecco la Ricetta dolce di Geo per una torta con le mele unica. LA Ricetta DELLA torta DI Sant’Antonio DALLE NUOVE RICETTE GEO Ingredienti torta Geo: Pasta: 350 g di farina, 60 g di strutto o di burro, 2 uova, 70 g di zucchero, 50 ml circa di latte, 1 cucchiaino da caffè di lievito vanigliato, 1 pizzico di sale Ripieno e decorazione: 800 g circa di mele renette, 100 ml circa di vino rosso o di vin Santo, 70 g di zucchero, 1 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

