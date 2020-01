Regalo di fidanzamento rischioso: uomo regala un meteorite da 33 tonnellate al posto dell’anello (Di sabato 18 gennaio 2020) Chiedere la mano alla propria amata presentandosi con un anello di diamanti è forse ormai un po’ scontato; infatti questo uomo cinese ha deciso di fare la sua proposta di fidanzamento in un modo del tutto particolare e un po’ rischiosa. Regalo di fidanzamento: regala un meteorite Liu Fei – questo il nome dell’uomo – è diventato famoso in tutta la Cina e le immagini della sua proposta di matrimonio sono diventate virali. Inizialmente infatti l’uomo ha chiesto la mano alla sua ragazza all’interno di una costruzione a forma di cuore fatta con dei petali di rosa. La donna ha detto sì e lui ha tolto un telo gigante da un grande masso. Tuttavia non era certamente un masso qualsiasi ma un meteorite da 33 tonnellate. Quest’ultimo è costato al futuro sposo un milione di yuan, pari a circa 150.000 euro (i soldi che aveva messo da parte per comprare un ... Leggi la notizia su velvetgossip

