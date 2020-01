Real Madrid Siviglia: le chiavi tattiche del match (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Real Madrid di Zidane ha un impegno molto difficile con il Siviglia. I blancos dovranno fare a meno dello squalificato Valverde Il Real Madrid di Zidane ha trovato una solidità difensiva che in pochi si aspettavano. E’ veramente difficile segnare ai blancos, che oggi hanno la miglior difesa della Liga insieme all’Atletico. Il Siviglia, al contrario, soffre molto nel rendersi pericoloso contro chi copre bene gli spazi. E’ risaputo che Lopetegui abbia il problema prima punta, visto che De Jong è tra le principali delusioni della stagione. Inoltre, al Bernabeu sarà assente Ocampos per squalifica, con gli andalusi che saranno privi della maggiore fonte di imprevedibilità. Si tratta di un match già molto importante per l’esito della Liga Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

