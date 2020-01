Rapina due farmacie armato di pistola: arrestato un 36enne di Castellammare di Stabia (Di sabato 18 gennaio 2020) Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Castellammare di Stabia: sarebbe il presunto autore di almeno due rapine compiute nel marzo 2019 in altrettante farmacie di via Epomeo e nel Parco San Paolo. L'uomo, armato di pistola, irrompeva negli esercizi commerciali e poi scappava con l'incasso. Leggi la notizia su fanpage

LaStampa : Due cani Pit Bull adottati in canile salvano la vita al proprietario durante una rapina in casa @fulviocerutti - marinabortolani : Due cani Pit Bull adottati in canile salvano la vita al proprietario durante una rapina in casa - beppem54 : Due cani Pit Bull adottati in canile salvano la vita al proprietario durante una rapina in casa - La Stampa -