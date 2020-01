Ram Dass, un ponte tra la cultura psicologica occidentale e la tradizione indiana (Di sabato 18 gennaio 2020) In Italia non lo conoscono in molti, anche se diversi libri sono stati pubblicati. Negli Stati Uniti è stato una guida per tantissime persone per decenni. Professore di psicologia ad Harvard, era stato cacciato con Thimoty Leary per le sue ricerche sugli allucinogeni come via all’espansione di coscienza. Era poi andato in India in cerca di verità: l’incontro col suo guru gli aveva fatto capire che non occorreva la chimica per crescere spiritualmente. Per decenni ha insegnato, ed è stato un ponte tra la cultura psicologica occidentale e la tradizione del bhakti yoga: sempre con umorismo, sempre aperto sui suoi difetti, la sua profonda umanità, una straordinaria capacità di insegnare con tutto se stesso. Quella sera del 1981 al Cenacolo a Firenze vennero a sentirlo con me tre studenti da Pistoia, Davide, Gabriella e Luigi, e io sapevo che offrivo a tre adolescenti un incontro speciale. Da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

