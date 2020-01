Quanti soldi guadagna Conor McGregor? Sfida milionaria contro Donald Cerrone: il montepremi (Di sabato 18 gennaio 2020) Conor McGregor è pronto per tornare sull’ottagono dopo oltre un anno di inattività. Il volto simbolo della MMA a livello mondiale affronterà questa notte (attorno alle ore 04.00 italiane) Donald Cerrone alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) in un incontro che non mette in palio cinture nella categoria dei pesi welter ma che ha un’incredibile eco a livello globale. Da una parte l’irlandese, icona delle arti marziale miste che, dopo la sconfitta subita contro il russo Khabib Nurmagomedov e la seguente squalifica per la rissa che seguì a quell’incontro, torna a mettesi in gioco. Dall’altra l’italo-statunitense che non ha vinto titoli UFC in carriera ma che è dotato di una grande tecnica soprattutto negli elementi di muay thai e di sottomissione rispetto agli strepitosi pugni dell’irlandese. Con DAZN segui McGregor-Cerrone IN STREAMING, LIVE E ON ... Leggi la notizia su oasport

