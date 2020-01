Psicosi 5G: il video complottista del cellulare che brucia la lana d’acciaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Di recente la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 2017 dove si sostiene che il cellulare possa causare tumori alla testa, una teoria non confermata dalla scienza. Il 14 gennaio 2020 l’utente @ItsNotRevenge pubblica un tweet dove accusa il 5G di non essere sicuro mostrando agli utenti un video dove della lana d’acciaio va a fuoco a causa di un cellulare dall’istante in cui riceve una telefonata: Il tuo browser non supporta il tag iframe Nel tweet l’utente riporta due citazioni, una delle società telefoniche che sostengono che il 5G sia sicuro e una di scienziati che ritengono opportuno testarlo per precauzione, mentre il video dimostrerebbe – sempre secondo l’utente – che nel frattempo i consumatori si starebbero bruciando il cervello. C’è un problema: il video è un falso e alimenta le ... Leggi la notizia su open.online

