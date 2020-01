Primera Division, Maiorca-Valencia: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Primera Division, Maiorca-Valencia: probabili formazioni, pronostico e quote All’Iberostar Estadi di Palma di Maiorca, alle ore 12:00 di domenica 19 gennaio, si affronteranno Maiorca e Valencia. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Primera Division. Il Maiorca attualmente occupa la terzultima piazza in graduatoria con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Granada per 1-0. Continua il periodaccio per la squadra delle Baleari, senza successo in Liga dallo scorso 10 novembre. Continuando così, la salvezza diventerà una chimera. Reduce dalla cocente sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro il vincitore Real Madrid, il Valencia si trova sesto in classifica a 31 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Eibar per 1-0. I murcielagos sono in piena corsa per la terza ... Leggi la notizia su termometropolitico

