Primera Division, Athletic Bilbao-Celta Vigo: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Primera Division, Athletic Bilbao-Celta Vigo: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 18:30 di domenica 19 gennaio, presso lo stadio San Mamés di Bilbao, si affronteranno Athletic Bilbao e Celta Vigo. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Primera Division. L’Athletic Bilbao attualmente si ritrova ottavo in classifica con 29 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Siviglia per 1-1. Periodo duro per i Leones, che nelle ultime quattro hanno raccolto tre pari e una sconfitta, uscendo di fatto dalla zona Europa. Il Celta Vigo ora occupa il quartultimo posto in graduatoria con 15 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Osasuna per 1-1. I galiziani sono sempre in perenne difficoltà e lo dimostrano i tre pareggi e le due sconfitte ottenute nelle ultime cinque di campionato. Il rischio retrocessione è sempre vivo, nonostante una rosa ... Leggi la notizia su termometropolitico

zazoomblog : Primera Division Maiorca-Valencia: probabili formazioni pronostico e quote - #Primera #Division #Maiorca-Valencia: - zazoomnews : Liga Primera Division la classifica della giornata 20 - #Primera #Division #classifica #della - zazoomblog : Liga Primera Division la classifica della giornata 20 - #Primera #Division #classifica #della -