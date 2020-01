Previsioni Meteo, la tendenza stagionale: Anticiclone ancora protagonista, più che il freddo mancano le perturbazioni invernali (Di sabato 18 gennaio 2020) Volendo fare un bilancio del primo mese invernale, dei tre complessivi, va detto che esso è evoluto in maniera abbastanza particolare, perlomeno rispetto alle tante prospettive di “mese caldo per il Mediterraneo”, emesse dei vari centri di calcolo mondiali. Vi è stata una prevalenza di alta pressione, però posizionata con asse Europa centrale e settori continentali-asiatici. Un tipo barico che, per poche mancate combinazioni, è andato poco lontano dal portare almeno due corpose irruzioni fredde anche sull’Italia. Difatti, nonostante una prevalenza anticiclonica e un tempo sostanzialmente siccitoso, i massimi di pressione si sono posti ben più a Nord del bacino centrale del Mediterraneo, soprattutto alle quote medie atmosferiche, lasciando leggermente meno esposto gran parte del Mediterraneo centro-meridionale e, per di più, anche con spazi per qualche irruzione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

