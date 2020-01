PREVISIONI METEO domenica 19 Gennaio. Qualche NEVICATA a quote basse (Di sabato 18 gennaio 2020) Il primo peggioramento del nuovo anno sta al momento coinvolgendo l'Italia, favorendo METEO finalmente più consono al periodo dopo la lunga parentesi anticiclonica che ha determinato lo scialbo inverno visto fino ad ora sull'Italia e non solo. L'anticiclone sul Mediterraneo subirà un autentico collasso, a seguito dell'affondo dei impulsi d'aria fredda al seguito della perturbazione, tanto che andrà a scavarsi un'area di bassa pressione che poi richiamerà a sé ulteriore aria più fredda che era nel frattempo dilagata sul Centro Europa. Il nostro Paese verrà pienamente coinvolto dall'irruzione fredda, soprattutto per quanto attiene il Nord e le regioni del medio versante adriatico. L'afflusso freddo sarà incentivato dall'anticiclone atlantico che si estenderà verso nord, con massimi di pressione che andranno a collocarsi sulle Isole Britanniche. Le temperature subiranno ... Leggi la notizia su meteogiornale

