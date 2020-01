Presa a calci e pugni perché lesbica: la denuncia su Facebook di Giulia Ventura (Di sabato 18 gennaio 2020) Il volto insanguinato, labbra gonfie, setto nasale rotto. Sono i segni dell’aggressione subita da Giulia Ventura, trentenne ragazza lesbica che vive a Potenza, in Basilicata. Giulia si è fatta coraggio e ha pubblicato un lungo post su Facebook, corredato da tre foto (due immagini del suo volto, una del certificato ospedaliero) in cui denuncia il fattaccio avvenuto mercoledì scorso. Ero indecisa sul rendere pubblico o meno ciò che mi è accaduto, ma ho deciso di farlo perché non si ripeta mai più una… Gepostet von Giulia Ventura am Freitag, 17. Januar 2020 LEGGI ANCHE –> Gf Vip: Fernanda Lessa nella bufera per aver definito Nunez «la lesbica» La denuncia su Facebook di Giulia Ventura «Ero indecisa sul rendere pubblico o meno ciò che mi è accaduto, ma ho deciso di farlo perché non si ripeta mai più una cosa simile», si legge nel post su Facebook. «Era ... Leggi la notizia su giornalettismo

Mioparere : RT @giornalettismo: Giulia Ventura è una trentenne che vive a Potenza. E' stata presa a calci e pugni da due ragazzi perché lesbica. Ha den… - giornalettismo : Giulia Ventura è una trentenne che vive a Potenza. E' stata presa a calci e pugni da due ragazzi perché lesbica. Ha… - matte0410 : Potenza, presa a calci e pugni perché lesbica -