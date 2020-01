Premier League, Liverpool-Manchester United: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Premier League, Liverpool-Manchester United: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 17:30 di domenica 19 gennaio, presso l’Anfield di Liverpool, va in scena il super big match Liverpool-Manchester United, uno dei più sentiti dell’intero paese. Sarà valevole per la 23esima giornata di Premier League. Il Liverpool continua a dominare la Premier con 61 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Tottenham per 0-1. Ruolino di marcia incredibile per i reds fin qui, capaci di vincere tutti gli incontri tranne quello d’andata proprio contro lo United, terminato in pareggio. Il Manchester United invece si ritrova in quinta posizione in classifica a 34 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Norwich City per 4-0. Periodo buono per i Red Devils, reduci da tre successi nelle ultime cinque uscite in ... Leggi la notizia su termometropolitico

