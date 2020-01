Premier League, Burnley-Leicester: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Premier League, Burnley-Leicester: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 19 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Turf Moor di Burnley si giocherà Burnley-Leicester. Il match sarà valido per la 23esima giornata di Premier League. Il Burnley attualmente occupa la sestultima piazza in classifica a 24 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Chelsea per 3-0. Non un buon momento per i Clarets, che arrivano da quattro sconfitte consecutive. Urge un cambio di passo immediato ma questo non è il match più semplice per farlo. Il Leicester, è sceso in terza posizione in classifica con 45 punti a causa della sconfitta in casa contro lo Southampton per 1-2 pattuita la settimana scorsa. Ma la stagione delle Foxes resta ottima e al di sopra di ogni più rosea aspettativa: riusciranno a concludere la stagione nelle prime quattro? La storia recente fra le due squadre è ... Leggi la notizia su termometropolitico

tuttosport : #Guardiola conferma: 'Sarò al #ManchesterCity al 100% anche la prossima stagione' ?? ?? - OptaPaolo : 1 - Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assis… - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #MCICRY -