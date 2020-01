Prefettura valuta tutela per Sergio, il ragazzo ridicolizzato da Salvini: “Devastato da odio online” (Di sabato 18 gennaio 2020) "Sergio dopo essere diventato protagonista di un video ironico pubblicato da Salvini è stato chiamato dalla Prefettura. Si starebbero valutando possibili forme di vigilanza", ha annunciato il leader delle Sardine, Mattia Santori, in seguito alla valanga di messaggi d'odio ricevuti online dal ragazzo dislessico ridicolizzato da Matteo Salvini sui social per il suo intervento durante una manifestazione nel bolognese. Leggi la notizia su fanpage

