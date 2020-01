Pozzuoli, sorpreso armato davanti a una farmacia: arrestato (Di sabato 18 gennaio 2020) Aveva addosso 3 paia di pantaloni e 2 giubbini per cambiarsi d’abito, il 34enne di origini ghanesi finito in manette a Pozzuoli prima di mettere a segno una rapina in una farmacia. Pozzuoli I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 34enne armato davanti a una farmacia. Addosso aveva 3 paia di pantaloni e 2 giubbini per cambiarsi d’abito dopo una eventuale rapina, L’uomo era appostato a pochi metri dall’ingresso di una farmacia di via Sotto il Monte a Pozzuoli. Calzava uno scaldacollo che gli copriva parte del volto e un cappellino marrone di lana. Impugnava con la mano destra una pistola, con la sinistra un caricatore. Quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pozzuoli è transitata davanti alla farmacia, l’uomo ha nascosto arma e serbatoio in una falda del giubbino. Il movimento non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente interrotto ... Leggi la notizia su 2anews

