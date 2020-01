Potenza, le rompono il naso perché è lesbica: “Picchiata in strada da due fascisti” (Di sabato 18 gennaio 2020) Mercoledì sera Giulia, una ragazza di Potenza, stava passeggiando quando è stata aggredita da un gruppo di ragazzini: "Mi hanno detto: 'Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vede come abbuscano i maschi'". La giovane è stata picchiata a naso, bocca, occhi e costole. Leggi la notizia su fanpage

