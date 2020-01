Potenza, 31enne denuncia: "Picchiata per il mio orientamento sessuale" (Di sabato 18 gennaio 2020) Una 31enne di Potenza, Giulia Ventura, ha denunciato su Facebook di essere stata picchiata per strada da due adolescenti a causa del proprio orientamento sessuale. Nel post, la donna racconta che l’episodio risale allo scorso 15 gennaio e allega, oltre alle foto del viso tumefatto, anche il referto medico che diagnostica la frattura di alcune ossa nasali. “Passa il tempo, ma non passano le schifezze dovute a un’ignorante ineducazione - ha scritto la 31enne sul social network -. Ciò che avete fatto a me non deve più essere fatto a essere umano”. Il racconto nel post La donna ha spiegato che, al momento dell’aggressione, stava camminando per Potenza con gli auricolari nelle orecchie. “Vedo due ragazzini che, attraversando la strada, si mettono di fronte a me, intralciandomi il passaggio. Chiedo loro che problemi avessero e dopo due spintoni che mi hanno atterrata, ancora cosciente ... Leggi la notizia su tg24.sky

