PlayStation 5: il nuovo slogan di Playstation Europe potrebbe aver confermato un vecchio e colossale leak (Di sabato 18 gennaio 2020) Lo slogan ufficiale di Sony per pubblicizzare Playstation 4 negli ultimi anni è stato "For the Players", sicuramente giocando sul "For/Four". Con l'arrivo della next-gen e di Playstation 5, è logico supporre che un cambio di frase sia in cantiere, ma a quanto pare il nuovo slogan è già stato diffuso.Come è stato recentemente indicato dall'utente Twitter VideoTech , Playstation Europe ha recentemente alterato il suo profilo, il quale ora segna, come slogan "It's Time to Play". Potete verificarlo di persona voi stessi.Naturalmente, potrebbe trattarsi di un semplice cambiamento momentaneo o di una frase pubblicitaria di circostanza, in attesa di svelare i veri slogan con la presentazione ufficiale di Playstation 5. Eppure, l'apparizione di questo slogan nasconde delle implicazioni parecchio importanti.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

