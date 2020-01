Platinette si sfoga sul podio di Italia Si: “Amadeus frainteso!” (Di sabato 18 gennaio 2020) Italia Si, Mauro Coruzzi (Platinette) sale sul podio: “Amadeus voleva fare un apprezzamento” Continuano le polemiche sulle dichiarazioni fatte da Amadeus, ritenute sessiste, nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale del Festival di Saremo 2020. E a dire la sua è stato, tra gli altri, Platinette (Mauro Coruzzi), che nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 18 gennaio 2020, è salito sul podio, ospitato da Marco Liorni, per chiarire: Quello di Amadeus era una sorta di apprezzamento verso Francesca Sofia Novello … se quella ragazza ha deciso di stare un passo indietro rispetto a Valentino Rossi, significa che tra loro c’è un rapporto di onestà e reciprocità. “L’apprezzamento per la bellezza può essere scambiato per una forma di sessismo” ha sottolineato inoltre. Mauro Coruzzi (Platinette) sul podio di Italia Si: “Claudia ... Leggi la notizia su lanostratv

Platinette sfoga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Platinette sfoga