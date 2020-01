Pizza, arriva la moneta che celebra l’arte napoletana (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – arriva in occasione della giornata mondiale della Pizza, celebrata ieri 17 gennaio, la moneta speciale dedicata alla Pizza napoletana. Rientrante nella la Collezione Numismatica 2020 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma. Nasce così la moneta celebrativa da 5 euro per celebrare l’eccellenza nostrana. La moneta d’argento in fior di conio vede sullo sfondo la rappresentazione del golfo di Napoli con il suo celebre Vesuvio su cui campeggia un Pulcinella che regge proprio una splendida Pizza partenopea. Dallo scorso 2017, infatti, l’arte del Pizzaiolo napoletano rientra tra i beni immateriali Unesco come parte del patrimonio dell’umanità. L'articolo Pizza, arriva la moneta che celebra l’arte napoletana proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

