Più pizza e meno verdure: Trump cancella la dieta di Michelle Obama nelle scuole (Di sabato 18 gennaio 2020) Più pizza, hamburger e patatine fritte nel menu degli alunni americani. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha dato un altro colpo al lascito dell’ex first lady Michelle Obama, che puntava a fissare standard nutrizionali più rigorosi per merende e pranzi scolastici. Così fa discutere l’annuncio di nuove regole arrivato ieri dall’amministrazione Trump, oltretutto in occasione del compleanno di Michelle. Il vice sottosegretario dell’Usda Brandon Lipps ha proposto nuove indicazioni alimentari, che consentirebbero alle scuole “di ridurre la quantità di frutta e verdura a pranzo e merenda, autorizzando una maggior offerta di pizza, hamburger e patatine agli studenti”, come sintetizza il ‘Washington Post’. L’agenzia è responsabile della gestione dei programmi nutrizionali per quasi 30 milioni di studenti in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

