Più Forte Ragazzi film stasera in tv 18 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Più Forte Ragazzi film stasera in tv sabato 18 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Più Forte Ragazzi film stasera in tv: scheda GENERE: avventura, commediaANNO: 1972REGIA: Giuseppe Colizzicast: Terence Hill, Bud Spencer, Reinhard Kolldehoff, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Cyril CusackDURATA: 122 minuti Più Forte Ragazzi film stasera in tv: trama Plata (Terence Hill) e Salud (Bud Spencer) sono due piloti che si guadagnano da vivere trasferendo gli aeroplani da un aeroporto all’altro in Sudamerica. I due cercano anche di scroccare i soldi alle assicurazioni sugli aerei che loro stessi pilotano e che volontariamente sfasciano. In uno di questi viaggi, i due precipitano nel mezzo della ... Leggi la notizia su cubemagazine

