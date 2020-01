Più figli alla Russia. Ecco il piano di Putin (Di sabato 18 gennaio 2020) Con le dimissioni del governo Medvedev e l’ascesa del tecnocrate-antiburocrate Mikhail Mishustin è ufficialmente iniziata l’ultima fase dell’era Putiniana. Questo non significa che, a partire dal 2024, il presidente russo abdicherà da ogni ruolo, ritirandosi a vita privata, ma che, più semplicemente, il Paese entrerà in un’epoca di importante e storica transizione, dal cui successo dipenderà la permanenza nell’alveo delle grandi potenze, uno status ri-acquisito con fatica proprio durante gli anni di Vladimir Putin. Nel dopo-Eltsin sono stati raggiunti molti traguardi ma, come ha ribadito il presidente nel suo recente discorso all’Assemblea federale, “non tutto è stato fatto”, e la questione natalità rientra fra gli obiettivi non conseguiti. Il Paese è entrato in un limbo demografico all’indomani dell’implosione ... Leggi la notizia su it.insideover

amnestyitalia : Il #15gennaio del 1929 nasceva Martin Luther King Jr. Le sue parole continuano a ispirare generazioni di attivist… - massimo_san : RT @andreavianel: Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un'operazione d'urgenza, e quando mi sono risvegliato non ri… - il_brigante07 : RT @dukana2: @1Ultimo3 Quando finiranno al cimitero...loro e i loro figli in #Basilicata per la merda petrolifera #Eni #Shell e #Total ...n… -