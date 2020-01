Pietro Anastasi, struggente addio dell’avvocato Silvestro Amodio (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Toccante lettera a Pietro Anastasi, morto ieri a Varese. La scrive l’avvocato salernitano Silvestro Amodio, uomo di calcio che alla società del Varese ha legato alcuni dei suoi più bei momenti vissuti all’interno del calcio professionistico. Lo scritto è intriso di stima e di struggente pathos. Caro Pietro, grande campione di calcio e grande uomo di valori, è stata un’immensa emozione ed una fortuna per me conoscerTi nella fantastica esperienza vissuta nella nostra amata Varese. Quando arrivavo al mitico stadio Ossola, dove hai compiuto le Tue prime ed eccellenti imprese sportive con la gloriosa maglia biancorossa e Ti raccontavo che mio padre era un Tuo ammiratore, mi accoglievi fraternamente con il Tuo generoso e solare sorriso, nonchè il Tuo elegante stile. Grazie per l’amicizia sincera che mi hai regalato. Ti porto ... Leggi la notizia su anteprima24

