Pietro Anastasi morto, addio all’attaccante simbolo della Juventus degli anni ’70: fu campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 (Di sabato 18 gennaio 2020) È morto Pietro Anastasi, centravanti simbolo della Juventus a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Fu campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e protagonista della finale contro la Jugoslavia, mentre in bianconero vinse tre scudetti prima di passare all’Inter e chiudere la carriera tra Ascoli e Lugano. Nato a Catania il 7 aprile 1948, da uomo del Sud divenne l’idolo della Torino operaia di cuore bianconero. Dopo gli esordi nel Varese, Anastasi regala anni straordinari alla Juventus dal 1968 fino al 1976 per un totale di 303 presenze e 130 gol. Passato all’Inter in cambio di Roberto Boninsegna, il centravanti siciliano gioca 46 partite in nerazzurro sognando 7 reti e poi chiude la carriera da calciatore prima nell’Ascoli e poi nel Lugano. Con la maglia della Nazionale ha disputato 25 gare siglando 8 gol, di cui uno nella storica finale dell’Europeo contro la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

juventusfc : Ci ha lasciato Pietro Anastasi, un campione indimenticabile, uno dei simboli del calcio bianconero degli anni ‘70.… - ClaMarchisio8 : Un'icona di un calcio che forse non esiste più. Anastasi è stato uno di quei calciatori di cui ti innamoravi dai ra… - forumJuventus : Ciao Pietro ??? #Anastasi -