Pietro Anastasi è morto. Il calciatore era il simbolo della Juve anni '70 (Di sabato 18 gennaio 2020) Addio a Pietro Anastasi, figlio del Sud e simbolo del calcio degli anni 70. Nato a Catania il 7 aprile del 1948 diventò il mito calcistico degli operai meridionali sbarcati nel Nord Italia a cercare fortuna. E la Juventus con la quale il bomber bianconero vinse tre scudetti li fece innamorare tutti tra vittorie memorabii e grandi partite. ‘Pietruzzo’, come veniva chiamato amorevolmente all’epoca dai tifosi per rimarcare la sua origine siciliana, fu anche protagonista di un celebre scambio di mercato con l’allora interista Roberto Boninsegna nell’estate nel 1976.Considerato uno dei migliori attaccanti italiani della sua generazione, giocò con la squadra torinese un totale di 258 partite in Serie A realizzando 78 reti, laureandosi capocannoniere della Coppa delle Fiere 1970-1971 e della Coppa Italia 1974-1975, prima di una precoce parabola ... Leggi la notizia su huffingtonpost

