Pietro Anastasi, chiesta la sedazione assistita: era malato di SLA (Di domenica 19 gennaio 2020) Pietro Anastasi è morto all'età di 71 anni, dopo aver chiesto la sedazione assistita. Il "Pelé bianco" ha scoperto di essere malato di SLA, e ha deciso di morire in modo sereno, come ha spiegato il figlio all'ANSA. Anastasi è stato un'icona del calcio e i suoi colleghi lo hanno ricordato con affetto, così come il club con cui ha collezionato 3 scudetti negli anni '70, la Juventus. Pietro Anastasi è morto a causa della SLA Il figlio del campione di calcio ha chiarito i motivi della morte con la nota agenzia stampa: "Papà aveva la SLA, che gli era stata diagnosticata 3 anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino". Gianluca Anastasi continua: "Gli ultimi mesi sono stati davvero devastanti e lui giovedì sera quando era ricoverato all' ospedale 'di Circolo' di Varese ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente". Giovedì, Anastasi "ha scelto di ...

