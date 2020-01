Piazza delle Cure | Comitato denuncia | il nuovo asfalto è già un groviera

Piazza delle Cure : Comitato denuncia - il nuovo asfalto è già un gruviera : A neanche due mesi dall'inaugurazione le buche in Piazza, anche estese, son difatti infinite. Qua e là se ne vedono già di rattoppate. Le giunture tra i vari passaggi sono solchi e gli scalini tra l'una e l'altra procurano sobbalzi, dicono quelli del Comitato

Il fumus delle Procure che offuscò anche l’ultima indagine su Piazza Fontana : Ci sono libri la cui lettura è obbligatoria per un cittadino repubblicano. Come dire altrimenti di questo La maledizione di Piazza Fontana (Chiarelettere editore, novembre 2019), pagine su cui il sessantacinquenne magistrato milanese Guido Salvini è come se scaraventasse drammaticamente tutto il sen

Parigi - scontri in Piazza contro la riforma delle pensioni : il governo «ritira provvisoriamente» punto controverso : Ancora un sabato di scontri violenti a Parigi alla manifestazione contro la riforma delle pensioni, con in prima linea e gilet gialli, ancora prima dell'arrivo del corteo alla Bastiglia....

Guido Crosetto sPiazza Santori in diretta : "Mi riconosco nei 5 punti delle sardine. Ma sai cosa mi preoccupa?" : "Mi riconosco nei 5 punti del manifesto delle sardine". Guido Crosetto fa sgranare gli occhi a Mattia Santori e a Pierluigi Bersani, ospiti seduti di fronte a lui nello studio di Piazzapulita. Ma la sorpresa dura poco, perché l'endorsement del co-fondatore di Fratelli d'Italia, oggi fuori dal Parlam

Francia - manifestanti in Piazza contro la riforma delle pensioni : scontri con la polizia. E il corteo urla : “Révolution” : Lacrimogeni e scontri tra polizia e manifestanti durante il 36esimo giorno di sciopero per la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. In centinaia di migliaia hanno sfilato in decine di città. A Parigi hanno fatto la loro ricomparsa di black bloc, che a fine corteo si sono a lungo scontrati con la polizia. Almeno venti i feriti, tra cui molti poliziotti e 24 fermi. Oltre al corteo di Parigi, iniziato nel primo ...

Il fondatore delle Sardine Pistoia "No all'evento? In Piazza da solo" : "Io sto andando adesso a Pistoia. Ho tutte le autorizzazioni per fare la manifestazione e la farò, anche se dovessi essere da solo". Lo dice ad Affaritaliani.it Daniele Mannai, il fondatore del gruppo che aveva portato a organizzare l'evento delle Sardine che doveva tenersi sabato 4 gennaio a Pistoia. Evento che è stato poi annullato dall'organizzazione nazionale del movimento di protesta anti Salvini ...

Il Paradiso delle signore spoiler 31 dicembre : Agnese sPiazzata da una lettera : Il Paradiso delle signore è stato tra le poche soap opera a subire la pausa più lunga a causa di queste festività natalizie, gli spoiler, infatti, svelano che tornerà regolarmente in onda da lunedì 30 dicembre. Particolarmente interessante si rivelerà la puntata di martedì 31 dicembre, quando tutti i protagonisti della soap opera si accingeranno a festeggiare la fine di quest’anno e l’inizio di quello nuovo. Ognuno si troverà a ...

Salvini a Cesena : manifestazione delle Sardine in Piazza del Popolo : Matteo Salvini è giunto a Cesena per un comizio lampo in vista delle prossime votazioni in Emilia – Romagna. Per l’occasione le Sardine hanno organizzato una propria manifestazione, in concomitanza del discorso del leader della Lega. Salvini e Sardine a Cesena Mentre Matteo Salvini parlava dapprima dal palco di Confcommercio e poi a una folla di circa 600 persone, le Sardine di Cesena manifestavano il proprio dissenso con striscioni ...

Piazza Affari vivace nel giorno delle "tre streghe". Ue aspetta Pil Usa : Dopo la seduta incolore di giovedì, con mercati ormai in modalità prefestiva in vista della fine dell’anno, oggi le Borse europee guarderanno soprattutto al Pil americano del terzo trimestre e all'indice sulla fiducia dei consumatori Usa. La giornata sarà condizionata dalla triplice scadenza dei contratti futures sugli indici, opzioni sugli indici azionari e opzioni su azioni. I listini asiatici mostrano una lieve debolezza con Tokio (- ...

Piazza Fontana : la messa in ricordo delle vittime - nello stesso giorno dei funerali di 50 anni fa : Si è aperta ricordando i nomi delle 17 vittime della strage neofascista di Piazza Fontana la messa in suffragio delle vittime, celebrata dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Depini in Duomo, nel giorno del 50esimo anniversario dei funerali delle vittime, che si tennero proprio il 15 dicembre 1969 e che videro la partecipazione di migliaia di persone. Prima della celebrazione, l’arcivescovo Delpini ha incontrato privatamente ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Bergamo 2019 : Della Monica-Guarise dominano lo short delle coppie - Montan-Piazza in testa in campo Junior : Con la specialità delle coppie si è chiusa la terza e penultima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico, in scena presso l’IceLab di Bergamo fino a domani, domenica 15 dicembre. Nello short program Della massima categoria a posizionarsi agilmente in vetta alla classifica sono stati i favoriti Nicole Della Monica-Matteo Guarise, protagonisti di una prestazione solida in cui hanno snocciolato un ottimo triplo salchow ...

Nuova Piazza delle Cure : un semaforo crea code infinite. Proteste della gente : Alle ore 12, venendo da via Boccaccio, la coda delle auto arrivava fino a via Madonna della Querce e terminava giusto al semaforo incriminato, e non c'era nessun incidente

Tra le sardine spunta il banchetto delle magliette antifasciste in Piazza San Giovanni : magliette antifasciste in vendita a 10 euro in Piazza San Giovanni a Roma per il sardine Day. T- shirt con scritto fra l’altro “qui nessuno è straniero”, “ieri partigiani oggi antifascisti”, “stop racism, stop violence”. Gli affari vanno molto bene. “Ne stiamo vendendo - dice Franco, titolare del banco -, sono 25 anni che faccio questo lavoro” aggiunge mentre risponde a diversi ...